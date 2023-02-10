Рейс Калуга - Минск планируется запустить в апреле

Прямой рейс из аэропорта Калуги в Минск планируется запустить в апреле нынешнего года. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин на встрече с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым, передает агентство БЕЛТА.

По словам Потемкина, договоренность с одним перевозчиком уже есть. Есть вероятность, что на первом рейсе в Минск полетит губернатор Владислав Шапша.

В свою очередь Дмитрий Крутой раскритиковал действия авиаперевозчика, который в конце 2021 года уже запускал рейс между Калугой и Минском, но через полтора месяца его отменил из-за низкой заполняемости.

- Вы возьмите хотя бы полугодовой цикл, - приводит информагентство слова посла. - Только строителями его можно было бы заполнить. А зимой, понятно, у них мертвый сезон. Месяц посчитали убытки и все отменили.

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