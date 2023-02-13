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Международный IT Колледж ТОП в Калуге объявляет набор на новый учебный год

Опубликовано: 13.02.2023 10:48 0 643
Международный IT Колледж ТОП в Калуге объявляет набор на новый учебный год

Готовим специалистов, которых невозможно заменить искусственным интеллектом.

Колледж цифровых технологий ТОП обучает специалистов по самым востребованным IT-направлениям.

Колледж IT в Калуге является частью Международной компьютерной академии ТОР - это 22 года опыта в IT образовании, 250000 выпускников, 72000 студентов, 143 филиала по всей стране, профессиональное IT-образование для любого возраста, а также клубы английского языка и другие образовательные мероприятия.

В чем различие между колледжем ТОП и прочими учреждениями профобразования?

Во-первых, максимум акцента на практику. Любая полученная теория в обязательном порядке закрепляется практическими заданиями. Обучение строится на выполнении интересных проектов и реальных задач, что сразу погружает учащихся в настоящий IT-процесс.

Во-вторых, тесное взаимодействие со сферой IT. Студенты регулярно посещают крупные IT-компании, партнеров Академии, общаются с экспертами сферы цифровых технологий, и уже в период обучения могут присматриваться к будущим работодателям, а IT-компании присматриваются к ним. 

В-третьих, наших выпускников с удовольствием принимают на работу, благодаря мощному преподавательскому составу и актуальной программе обучения, которая каждые 6 месяцев корректируется в соответствии с требованиями и новинками рынка IT.

Колледж готовит специалистов по двум направлениям: «Разработка программного обеспечения» и «Компьютерная графика и дизайн». 

Образовательные программы профессионально подготовлены IT-экспертами, педагогическим составом и в соответствии со стандартами профобразования. Студенты получают максимальный объем знаний для дальнейшей полноценной работы по специальности.

Учебный процесс построен на индивидуальном подходе ко всем студентам. При этом отсутствует градация на «любимчиков» и «отстающих». Ребята работают в коллективе, находят единомышленников, помогают и поддерживают друг друга. 

Уже открыт прием новых студентов и можно успеть забронировать место в группе.

IT колледж в Калуге дает фундаментальные профильные знания, учит понимать, мыслить как глобально, так и детально, трудиться в команде и на результат.

Одно из важных достижений Академии ТОР - это сформированный опытный и профессиональный преподавательский состав, на подбор которого всегда уделяется самое пристальное внимание. Все они - эксперты в своей области и отличные педагоги, что позволяет студентам получать самые качественные и актуальные знания в понятной и доступной форме. 

Для продуктивного обучения группы формируются небольшими - не более 16 человек. Современные аудитории и холлы колледжа оборудованы всем необходимым как для обучения, так и для отдыха, поэтому студенты с удовольствием и удобством проводят время в колледже.  Такие условия позволяют не только обучаться во время занятий, но и оставаться позже для выполнения домашнего задания или досуга с однокурсниками.

Колледж ТОП – это сплоченный коллектив единомышленников. Регулярные положительные отзывы учащихся и их родителей радуют нас и мотивируют развиваться только в лучшую сторону.

В сентябре 2023 года начинается обучение нового потока 1-й курса в Калуге! 

Приходите к нам по адресу, чтобы лично познакомиться с программой обучения и нашими педагогами.

Приглашаем абитуриентов на дни открытых дверей, специальные презентации об образовании в сфере IT. Предварительная запись по телефонам: +7 (4842) 21-80-08, +7 (965) 705-45-05.

 


Международный колледж цифровых технологий «Академия TOP» г. Калуга.
г. Калуга; ул. Циолковского, 8, 3-й этаж, 303 ;
+7 (4842) 21-80-08
ВотСап +7 (965) 705-45-05.

 

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Опубликовано: 13.02.2023 10:48 0 643
Тэги: рeклама
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