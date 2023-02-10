Восемь самых популярных детских имен назвали в Калуге

В январе на территории Калуги родились 320 детей. Среди них было 174 мальчика и 146 девочек, сообщили в пятницу, 10 февраля, в городском загсе.

Четырьмя самыми популярными именами у мальчиков стали Александр. Артем, Матвей и Даниил. У девочек – Виктория, Александра, Милана и Василиса.

У пяти калужанок родились двойни. Чаще всего мамами становились женщины в возрасте от 25 до 29 лет, папами – в возрасте от 30 до 34 лет.

Также за январь в Калуге сыграли 96 свадеб.

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