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Стоматологи Калужской области отмечают профессиональный праздник

Опубликовано: 10.02.2023 12:03 0 284
Стоматологи Калужской области отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 9 февраля во всем мире отмечается Между­народный день стоматологов — специалистов, чья работа дарит людям прекрасные, блистающие улыбки.

Благодаря развитию технологий и научных знаний за последнее десятилетие медицина сделала значительный шаг вперед. Безусловно, это касается и стоматологии. Сегодня визит к стоматологу уже не вызывает тех эмоций, о которых многие из нас могут помнить с детства. Современное оборудование, методы диагностики и лечения, комфортные методики обезболивания, материалы, обеспечивающие гораздо более высокое качество лечения. Отдельно стоит сказать о современных методиках имплантации, позволяющих полностью заменить утраченные зубы как с эстетической, так и функциональной точки зрения; костной пластике, позволяющей восстановить костную ткань для дальнейшего успешного протезирования.

На новый уровень развития вышли методики эстетической стоматологии, ортодонтии: сегодня вы можете восстановить правильное строение зубного ряда без ­какого-либо эстетического дискомфорта в повседневной жизни, как это было всего десятилетие назад.

Мы пообщались с главным внештатным стоматологом министерства здравоохранения Калужской области, заслуженным врачом Российской Федерации, главным врачом калужской областной клинической стоматологической поликлиники Владимиром Сергеевичем Цукановым.

– Нашей основной задачей является оказание качественной, профессиональной и доступной стоматологической помощи населению.

В этой области, как и в любой сфере медицины, крайне важны не только профессиональные качества, но и забота о пациенте, условиях его лечения. Непрерывное профессиональное развитие является одним из ключевых качеств врачей-­стоматологов нашего региона. Это позволяет нам успешно двигаться вперед, внедрять и применять в повседневной практике современные методики и технологии профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний. Отдельно хочется отметить наметившуюся позитивную тенденцию обращения пациентов с целью профилактических осмотров. Это позволяет диагностировать заболевания на самых ранних стадиях, предупреждая их дальнейшее развитие.

Как внештатный стоматолог и руководитель медицинского учреждения хочу отметить, что наш регион сделал значительный шаг в развитии качества и доступности оказываемой стоматологической помощи. Все это, бесспорно, прежде всего заслуга сотрудников, работающих в этой сфере.

Сегодня я хотел бы обратиться к своим коллегам и поздравить их с профессиональным праздником — Днём стоматолога. Благодарю вас за ваш труд, стремление к развитию, чуткое и внимательное отношение к вашим пациентам и коллегам. Желаю вам и всем вашим близким, а также нашим пациентам крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша работа дарит радость и вдохновляет на новые профессиональные успехи!

О развитии, задачах и проблемах стоматологии в нашем регионе мы также поговорили с президентом Ассоциации стоматологов Калужской области (АСКО) Зоей Цукановой. Ассоциация, объединившая профессионалов-­стоматологов Калужской области, была создана в 1998 году. По словам ее председателя, содействие профессиональной деятельности коллег, укрепление здоровья населения и развитие медицины в области стоматологии — основные задачи ассоциации.

В канун праздника Зоя Юрьевна обратилась к стоматологам региона с добрыми пожеланиями:

– Врач-стоматолог сегодня — это специалист, в задачи которого входит не только высокопрофессиональное оказание услуг в специализированной медицинской области, но и знание обширного набора рекомендаций, законодательных норм, организационно-­правовых и юридических вопросов, умение использовать в своей работе современные информационные технологии. Важной задачей является популяризация профилактики стоматологических заболеваний.

Большинство наших коллег своей работой изо дня в день подтверждают свой профессионализм и мастерство, ставят перед собой новые задачи и с успехом их достигают.
Дорогие коллеги, от лица Ассоциации стоматологов благодарю каждого из вас за вклад в развитие стоматологии Калужской области.

От души поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни будет как можно больше успехов как профессиональных, так и личных; позитивный настрой и поддержка коллег будут вашим подспорьем в работе. Крепкого здоровья, благополучия и возможностей для дальнейшего развития!

Калуга, ул. Ленина, 111, тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 57-93-98.
Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 8:30 до 15:00.

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Опубликовано: 10.02.2023 12:03 0 284
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