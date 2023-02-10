Новые правила рыбной ловли вступят в силу 1 марта

В пятницу, 10 февраля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило, что с 1 марта начнут действовать измененные правила рыбной ловли.

В частности, с 15 декабря по 31 января нельзя будет ловить налима.

Также запрещено будет ловить рыбу в водоемах, предоставленных для товарного рыбоводства.

- В документе также описаны все разрешенные орудия и способы вылова при любительском рыболовстве, - заявили в министерстве. - Применение других орудий и способов запрещено.

Полностью документ размещен на сайте министерства.

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