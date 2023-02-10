Калужанка задолжала по алиментам 200 тысяч рублей

В Дзержинском районе 37-летняя женщина много месяцев не платила алименты на двоих своих детей, которые живут с отцом. Долг достиг 200 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 10 февраля, в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Запрет на выезд за пределы страны и другие ограничительные меры на женщину не повлияли.

В итоге суд назначил ей наказание в виде 70 часов обязательных работ. Но долг она пока не погасила.

- Возможно, отбытие данного наказания положительно повлияет на гражданку, и она наконец-то вспомнит о необходимости содержание родных детей, - прокомментировали судебные приставы. - В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов нерадивую мать ждет уголовная ответственность и до года реального лишения свободы.

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