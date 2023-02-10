Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Калужанка задолжала по алиментам 200 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2023 10:24 0 241
Калужанка задолжала по алиментам 200 тысяч рублей

В Дзержинском районе 37-летняя женщина много месяцев не платила алименты на двоих своих детей, которые живут с отцом. Долг достиг 200 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 10 февраля, в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Запрет на выезд за пределы страны и другие ограничительные меры на женщину не повлияли.

В итоге суд назначил ей наказание в виде 70 часов обязательных работ. Но долг она пока не погасила.

- Возможно, отбытие данного наказания положительно повлияет на гражданку, и она наконец-то вспомнит о необходимости содержание родных детей, - прокомментировали судебные приставы. - В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов нерадивую мать ждет уголовная ответственность и до года реального лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2023 10:24 0 241
Тэги: общество приставы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Новогодние праздники прошли уже давно. А вы убрали елку? 
Все опросы
Новости партнеров
Как выбрать хостинг для сайта в Беларуси, знакомимся с преимуществами хостинга
HOMO SCIENCE: где и как погрузиться в науку
Как выбрать качественный VPS сервер для сайта, как арендовать сервер

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru