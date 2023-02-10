В Калужской области 73 человека заразились коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 73 новых случая коронавируса, сообщили в пятницу, 10 февраля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали девять человек.
Выздоровели 42 пациента.
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