В Калужской области 73 человека заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 73 новых случая коронавируса, сообщили в пятницу, 10 февраля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали девять человек.

Выздоровели 42 пациента.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.