Овощи и колбаса больше всего подорожали в Калужской области за неделю
За неделю, с 30 января по 6 февраля, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Статистику в четверг опубликовал Калугастат.
Больше всего подорожал лук – на 20,5%. Огурцы прибавили в цене за семь дней 11,6%, помидоры – 9,3%, вареная колбаса – 7,9%, морковь – 5,2%.
Овощные консервы для детского питания подешевели на 4,2%, макароны – на 3%, пшено – на 2,6%.
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