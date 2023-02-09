Овощи и колбаса больше всего подорожали в Калужской области за неделю

За неделю, с 30 января по 6 февраля, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Статистику в четверг опубликовал Калугастат.

Больше всего подорожал лук – на 20,5%. Огурцы прибавили в цене за семь дней 11,6%, помидоры – 9,3%, вареная колбаса – 7,9%, морковь – 5,2%.

Овощные консервы для детского питания подешевели на 4,2%, макароны – на 3%, пшено – на 2,6%.

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