В Калужской области оборот розничной торговли за год упал на 6,4%
Калужане за 2022 год стали меньше покупать различных товаров. Оборот розничной торговли за 12 месяцев снизился на 6,4%, сообщили 8 февраля в Калугастате.
Рынок пищевых продуктов упал на 4,5%. Продажи непродовольственных товаров снизились на 8,2%.
В кафе и ресторанах калужане начали тратить на 3% меньше.
Рост отмечен лишь на рынках и ярмарках – за год плюс 1,2%.
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