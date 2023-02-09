Максимальная за четыре месяца заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Калужской области

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 98 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 9 февраля, в федеральном оперативном штабе. Это максимальный показатель в регионе за последние четыре месяца. Больше было в октябре.

В больницу с ковидом попали восемь человек.

Выздоровели 52 пациента.

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