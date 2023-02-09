В Калужской области шесть двоен родились за месяц

За январь 2023 года в Калужской области родились шесть двоен. Такие данные в четверг, 9 февраля, опубликовал региональный загс.

За весь прошлый год двойни появились на свет в 107 калужских семьях.

В декабре в Калуге четыре двойни родились даже за один день.

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