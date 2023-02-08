Минздрав Калужской области прокомментировал информацию о вспышке кори

Сейчас в некоторых регионах России фиксируются вспышки кори. В Калужской области эпидемическая обстановка спокойная, вспышки не зафиксировано, сообщили в среду, 8 февраля, в региональном министерстве здравоохранения.

- Корь – острое инфекционное заболевание, с высоким уровнем заразности. Болезнь давно известна и ее можно избежать, если планово вакцинироваться, - подчеркнули в Минздраве. - По Национальному календарю профилактических прививок первая доза вакцины вводится детям в 12 месяцев, а вторая в 6 лет. В этом случае ревакцинация в течение жизни не нужна. Взрослым, не болевшим ранее, не привитым или привитым однократно, можно сделать прививку до 35 лет. До 55 лет включительно, если вы относитесь к группам риска (медицинские работники, работники образовательных организаций и т.д.). У кори длительный инкубационный период. За счет этого можно привиться после заражения и это может успешно предотвратить болезнь.

В министерстве напомнили о том, что важно проходить плановую вакцинацию.

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