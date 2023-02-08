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В калужском аэропорту «полетел» 4G билайна

Опубликовано: 08.02.2023 17:20 0 328
В калужском аэропорту «полетел» 4G билайна

Чтобы не опоздать на самолёт, в аэропорт лучше приехать заранее. Когда регистрация пройдена, время перед вылетом можно провести с пользой, и билайн даёт такую возможность. Для этого оператор поработал над сетью в калужском аэропорту и улучшил 4G. Новое оборудование может позволить сохранить устойчивость соединения во время перемещения по территории воздушной гавани, а также при большом количестве людей.

Благодаря улучшениям на сети билайн, абоненты оператора могут в ожидании рейса, послушать аудиокнигу онлайн, посмотреть фильм или обучающее видео, позвонить близким по видеосвязи. Тем, кто уже прилетел, будет удобно заказать такси домой через приложение на смартфоне или написать близким в мессенджер о том, что полёт прошёл хорошо.

Директор калужского отделения билайна Ольга Маркина: «Калужане привыкли быть на связи и аэропорт – это то место, где быть онлайн особенно важно. Там, как правило, оказываются те, кто летит в путешествие, а значит перед полётом им удобно заранее построить маршрут по достопримечательностям. Тем, кто собрался в командировку – необходимо общаться с коллегами. Калуга - тоже привлекает туристов, и гости региона смогут найти дорогу до гостиницы на онлайн карте. билайн стремится быть рядом со своими клиентами, где бы они ни находились, поэтому мы улучшили мобильный интернет в аэропорту».

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Опубликовано: 08.02.2023 17:20 0 328
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