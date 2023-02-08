Жительнице Калуги исполнилось 100 лет

В Калуге 100-летний юбилей отпраздновала ветеран труда Анна Костомарова. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в городской управе.

Анна Романовна родилась в Сухиничском районе, но в 1925 году ее семья переехала в Ленинград, там девушка училась в швейном техникуме.

В годы Великой Отечественной войны Костомарова участвовала в строительстве укреплений, была награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд».

Из Ленинграда Костомарова отправилась в Кишинев, где работала в легкой промышленности и руководила домом моделей. В Калугу женщина вернулась 20 лет назад.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.