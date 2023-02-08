В Калуге детскую поликлинику №3 закроют на капитальный ремонт

С 13 февраля в Калуге на капитальный ремонт закроется детская поликлиника №3 на улице Социалистической. Об этом сообщили в городской больнице.

На время проведения работ все приемы педиатров перенесены в отделение на улице Жукова, 48 (телефон 53-61-48).

Специалисты будут принимать на улице Вилонова, 27. Также будут задействованы корпуса на Кибальчича, 23 и Никитина, 76.

Сроки проведения ремонта пока не называются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.