Калужские депутаты проверят школьные столовые

Депутаты отправятся в школы Калужской области и проверят питание в столовых. Об этом 8 февраля сообщил председатель регионального Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

- Депутаты посетят школьные столовые, пообщаются с детьми, родителями, педагогами, - рассказал Новосельцев. - Вне зависимости стандартное меню или льготное, еда в школьных столовых должна быть вкусной, качественной и соответствовать всем нормативам. На это в ходе наших проверок сделаем особый акцент. В случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие меры.

Председатель Заксобрания напомнил, что в октябре прошлого года в Калужской области приняли закон о бесплатном питании для детей из семей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных – участников СВО.

На прошлой неделе жительница Калуги пожаловалась губернатору в соцсетях, что льготное и платное меню отличаются. Владислав Шапша лично побывал в школе и позже на заседании правительства попросил депутатов активизировать работу депутатской комиссии по контролю за качеством школьного питания. Глава региона призвал осуществлять постоянный контроль.

- Да, действительно, различия в меню иногда случались, но по цене-качеству блюда были идентичны, - пояснил председатель Заксобрания. - Вопрос урегулирован: подобных различий больше не будет.

Новосельцев попросил калужан сообщать о проблемах со школьным питанием по телефону горячей линии Законодательного Собрания: +7 (920) 885-30-40.

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