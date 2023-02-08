Месть за Калугу? На Украине разбомбили завод по производству БПЛА

Поздно вечером вторника, 7 февраля, в Харьков прилетело. Как сообщил мэр города, российские военные поразили некий промышленный объект в Киевском районе областного центра.

А позже телеграм-канал Операция Z: военкоры русской весны со ссылкой на своих информаторов сообщил, что был поражен харьковский авиационный завод, который уже давно переключился на производство беспилотников. Один из украинских БПЛА, напомним, рано утром понедельника, 6 февраля, взорвался в небе над Калугой.

Как выяснилось, он нес бомбу ОФАБ 100-120, которая была начинена металлическими дротиками

По оценкам украинской стороны, в Харьков прилетело 6-10 ракет. На авиазаводе начался сильный пожар.

В связи с этими событиями возникает резонный вопрос – вчерашние поздние прилеты ракет в Харьков - это месть за позавчерашний утренний прилет БПЛА в Калугу?

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