В Калужской области повысили выплаты писателям и художникам

Правительство Калужской области повысило выплаты людям творческих профессий. Два соответствующих постановления 3 и 6 февраля подписал губернатор Владислав Шапша.

Членам Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» доплата к пенсии повышена с 541 до 571 рубля.

А калужанам творческих профессий, имеющим почетные звания «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», не работающим в бюджетных организациях», доплату повысили с 1082 рублей до 1142.

Дополнительные расходы предусмотрены в областном бюджете.

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