Депутаты Заксобрания зададут вопросы губернатору Калужской области

В Законодательном Собрании Калужской области подготовили перечень вопросов к отчету губернатора Владислава Шапши. В понедельник, 6 февраля, прошло заседание рабочей группы, которое провел первый заместитель председателя регионального парламента Виктор Бабурин.

Все фракции областного парламента представили свои вопросы.

Депутаты «Единой России» затронули темы капитального ремонта школ, развития сельского хозяйства, строительства нового корпуса больницы в Козельске. Также в список попал вопрос обеспечения детей, страдающих диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Отдельно «Единой Россией» затронута тема привлечения внимания к профессии педагога, в связи с тем, что этот год объявлен президентом Годом педагога и наставника.

Фракция КПРФ поинтересуется у губернатора, как будут решаться проблемы кадров в медицине и что там с водоснабжением и канализацией в Мещовске. Также депутатов интересует состояние региональной экономики и сроки ремонта участка дороги Мещовск - Мосальск от деревни Шалово до деревни Воронино.

«Справедливую Россию» интересуют перспективы развития воздушного транспорта, обеспечение транспортом жителей Правобережья Калуги, расселение аварийного жилья, вопросы капремонта общежитий.

ЛДПР также коснулась кадровых проблем в здравоохранении, транспорта и строительства жилья.

Депутаты «Новых людей» зададут вопросы о поддержке малого бизнеса и о генерации в регионе электрической энергии.

Фракция «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» спросит, планируется ли в Калужской области внедрение системы долговременного ухода для граждан пожилого возраста.

Отчет губернатора запланирован на март. Там и должны прозвучать ответы на все вопросы, которые подготовили депутаты.

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