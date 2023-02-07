Экологическая премия «Чистая Калуга»: объявляем о старте специального проекта

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» 7 февраля объявил о старте, пожалуй, главного экологического события для региона в 2023 году - экологической премии «Чистая Калуга».

Экологическое направление в настоящее время является одним из приоритетов государственной политики в России. Главные задачи: снижение объемом выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу, ликвидация и рекультивация свалок, переход на альтернативные виды топлива, создание современной инфраструктуры по переработке отходов и многое другое.

Особое внимание уделяется экологической ответственности, формированию устойчивых трендов на вторичное использование ресурсов и на зеленую энергетику.

В рамках проекта, который продлится до конца мая, запланированы различные мероприятия. В том числе народное голосование.

Для участия мы приглашаем различные калужские предприятия и организации. Оставить свою заявку можно с помощью специальной формы на сайте.

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