В Калужской области 29 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 29 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 7 февраля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали четыре человека.

Выздоровели 52 пациента.

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