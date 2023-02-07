В Калужской области ищут пропавших мужчину и четырехлетнего мальчика

Во вторник, 7 февраля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках в нашем регионе 33-летнего Леонида Морозова и его четырехлетнего сына Артема Морозова.

Мужчина и мальчик пропали в июле прошлого года под Иркутском, однако могут находиться в Калужской области.

Всех, у кого есть информация об этих людях, просят позвонить по телефонам 112 или 88007005452.

Приметы мужчины:

рост 170-175 см,

телосложение: худощавое,

волосы: темно-русые,

глаза: карие.

Приметы мальчика:

рост 94-100 см,

телосложение: нормальное,

волосы: светло-русые,

глаза: голубые.

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