В Калужской области ищут пропавших мужчину и четырехлетнего мальчика
Во вторник, 7 февраля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках в нашем регионе 33-летнего Леонида Морозова и его четырехлетнего сына Артема Морозова.
Мужчина и мальчик пропали в июле прошлого года под Иркутском, однако могут находиться в Калужской области.
Всех, у кого есть информация об этих людях, просят позвонить по телефонам 112 или 88007005452.
Приметы мужчины:
- рост 170-175 см,
- телосложение: худощавое,
- волосы: темно-русые,
- глаза: карие.
Приметы мальчика:
- рост 94-100 см,
- телосложение: нормальное,
- волосы: светло-русые,
- глаза: голубые.
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