В Калужской области ищут работника на зарплату в 350 тысяч рублей

В Калужской области самая высокая зарплата в предлагаемых вакансиях – 350 тысяч рублей. Результаты исследования во вторник, 7 февраля, опубликовал ресурс HeadHunter.

Такие деньги готовы платить региональному менеджеру по продажам строительного оборудования. При этом 350 тысяч – это максимальная сумма для кандидата, а минимальная – 82 тысячи. За такие деньги от человека хотят успешный опыт продаж в сегменте B2B, проведение переговоров с клиентами в офисе компании и на строительных объектах, контроль сделок от начала до завершения и многое другое.

Ведущему программисту 1С ERP калужский работодатель готов платить от 180 000 до 300 000 рублей. Главному врачу - от 100 000 до 300 000 рублей. Риелтору - от 50 000 до 300 000 рублей. Менеджеру дистрибуции в IT-компании - до 250 000 рублей.

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