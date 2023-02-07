В Калужской области увеличится часть пособий

В Калужской области планируется проиндексировать выплаты нескольким категориям жителей. Соответствующие законопроекты рассмотрят на следующей неделе депутаты, сообщили во вторник, 7 февраля, в администрации губернатора.

Пособия приемным родителям, опекунам и попечителям собираются поднять на 5,5%.

Также на 5,5% проиндексируют выплаты ветеранам труда и труженикам тыла.

Кроме того, в этом году предполагается продлить действие нормы закона, согласно которой поступающим на военную службу по контракту в третий армейский добровольческий корпус выплачивается по 200 тысяч рублей.

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