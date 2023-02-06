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В январе продажи автокредитов в России на 6% превысили результат декабря 2022 г.

Опубликовано: 06.02.2023 14:02 0 200
В январе продажи автокредитов в России на 6% превысили результат декабря 2022 г.

В первый месяц 2023 года российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств как минимум 75 млрд рублей по оценке ВТБ. Это на 6% превышает итоги декабря 2022 года. По прогнозам экспертов банка, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков продолжит расти.

ВТБ в январе провел в сегменте автокредитования около 5,7 тысячи сделок - на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го. Средний чек одного автокредита достиг около 1,2 млн рублей, за год снизившись на 18%.

Около 60% в структуре продаж заняли транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство неуклонно удерживает Lada - ее доля в выдачах ВТБ составила 40%. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались Haval (около 5% от общего количества выдач в январе).

«В первые месяцы прошлого года мы наблюдали нетипично высокую активность заемщиков на фоне грядущего роста ставок, поэтому в январе 2023 года рынок показал меньший результат. В то же самое время продажи примерно на 6% превысили итоги декабря 2022 года и более, чем на 20% - января 2021-го. Драйвером выдач выступила перезапущенная льготная программа: ВТБ в январе выдавал по ней примерно каждый четвёртый кредит. По нашей оценке, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков в сегменте автобизнеса продолжит расти», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что при благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов в целом за год могут значительно превысить результат 2022 года. Важными факторами роста станут развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая и приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы.

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Опубликовано: 06.02.2023 14:02 0 200
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