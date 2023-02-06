На месте крушения беспилотника под Калугой нашли авиабомбу

На месте крушения беспилотника в Калуге была обнаружена авиабомба ОФАБ-100-120. Фотографию публикует телеграм-канал shot.

Авиабомба ОФАБ-100-120 является осколочно-фугасным боеприпасом, внутри которого как правило помещается 46 кг взрывчатки и поражающие элементы. По предварительной версии, беспилотник врезался в макушку дерева и взорвался.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, утром около 5.05 калужане в разных районах города услышали мощный хлопок, который, как оказалось позже, оказался звуком взрыва беспилотника на высоте около 50 метров. Взрыв попал на записи камер наблюдения предприятия, которое расположено неподалеку.

На месте работают спецслужбы.

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