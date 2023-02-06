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Жители Калужской области за год увеличили свои вклады в банках

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 12:53 3 418
Жители Калужской области за год увеличили свои вклады в банках

По итогам 2022 года Калужская область заняла 26 место по размеру банковских вкладов на душу населения. Такой рейтинг в понедельник, 6 февраля, опубликовало агентство «РИА Новости».

На каждого калужанина в среднем приходится вклад на 194 тысячи рублей. За год сумма выросла на 6,2% (66 место по размеру прироста).

В валюте хранится лишь 3,9% денег калужан (38 место в России).

По размеру среднего вклада и приросту за год лидирует Москва (1,038 миллиона рублей и 11,4%), а вот в валюте чаще всего хранят деньги жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (30,4%).

Самые низкие показатели по сумме сбережений в банке в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 12:53 3 418
Тэги: общество
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