Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 4,4%

За неделю, с 30 января по 5 февраля, в Калужской области выявлены шесть случаев гриппа и 8287 случаев ОРВИ. Это на 4,4% больше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Грипп регистрировался только в Калуге.

На данный момент заболеваемость находится ниже эпидемического порога на 7,9%. В то же время школьники стали болеть чаще на 15%.

В больницу с ОРВИ попали 43 человека.

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