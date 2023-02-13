О женском здоровье от «А» до «Я»: когда нужно посещать гинеколога?

Интервью с врачом-гинекологом клиники «Астро» Екатериной Михайловной Луценко.

Многие считают, что врача гинеколога посещают, в основном, женщины детородного возраста. На самом же деле наблюдаться у этого доктора необходимо с самого раннего возраста.

О том, когда, по каким причинам и в каком возрасте это делать, нам рассказала акушер-гинеколог медицинского центра «Астро» Екатерина ЛУЦЕНКО.

Когда идти к врачу

— Репродуктивная система женщины активна ограниченное количество времени, примерно с 15 до 49 лет, – поясняет Екатерина Михайловна. – Однако проблемы с половыми органами могут возникнуть в любой возрастной период: младенческий, детский, пубертатный, половой зрелости, климактерический, постменопаузы.

Профилактические исследования и анализы, которые назначает врач, как раз и зависят от возраста женщины.

В идеале девочка впервые встречается с гинекологом в три года. Врач узнает у мамы, как проходила беременность, спрашивает о первых годах жизни ребенка, ведет осмотр наружных половых органов, дает совет по гигиене.

Далее девочки приходят в шесть лет. В этот период врач выясняет, нет ли преждевременного полового созревания и нет ли порока развития наружных половых органов.

В пубертате – 12-14 лет – гинеколог оценивает половое развитие: менструальную функцию и развитие вторичных половых признаков, в том числе молочных желёз.

Примерно в 13 лет появляется менструация. Многих пугает, что она может быть нерегулярной: 1 раз в несколько месяцев, а может быть и несколько раз в месяц. В первые два года это нормально. Но нужно показаться врачу и убедиться, что все хорошо.

На фоне появления менструации у некоторых девочек выявляются проблемы со свертывающей системой крови. В таком случае гинеколог может направить ребенка к гематологу.

С 15 лет девушкам желательно ежегодно посещать гинеколога для осмотра. Не секрет, что подростки живут половой жизнью, поэтому не лишним будет обсудить с врачом контрацепцию и защиту от инфекций, передаваемых половым путем, вопросы гигиены.

В репродуктивный период для женщин, планирующих беременность, актуальна подготовка к ней. Врач назначит необходимые анализы и обследования, порекомендует витамины. Всё для того, чтобы беременность прошла благополучно.

В других случаях врач поможет подобрать контрацепцию.

С наступлением у женщины менопаузы гинеколог обращает внимание не только на классические симптомы, такие как потливость, приливы, но также и на частую смену настроения, усталость, раздражительность, тревогу у пациентки, нарушение сна, концентрацию внимания, боль в суставах и другое.

Ряд заболеваний в этот период напрямую связан с дисфункцией и угасанием яичников, в результате чего снижается выработка эстрогенов. В зависимости от самочувствия женщины, врач может назначить дополнительные анализы, рекомендовать посетить других докторов, в том числе эндокринолога или психотерапевта.

Скрининговые обследования

— Какие обследования у гинеколога должны проходить женщины в разном возрасте?

— Для предупреждения развития заболеваний важно своевременно проходить скрининги.

Всем женщинам 21-29 лет, ведущим активную половую жизнь, каждые три года необходимо сдавать мазок шейки матки на раковые клетки – pap-тест. Речь именно о тех пациенток, у кого не выявлен онкологический диагноз, кто не входит в группу высокого риска по онкозаболеваниям.

Женщинам с 30 до 65 лет рекомендуем двойной скрининг: мазок шейки матки на раковые клетки – онкоцитологию плюс анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) каждые три-пять лет.

Женщинам старше 40 лет, не имеющим фактора риска и заболеваний, один раз в два года необходимо делать скрининг рака молочной железы – маммографию.

Мы стараемся, чтобы такие обследования проходили максимально комфортно для пациентки. Например, в нашей клинике установлен итальянский маммограф фирмы Giotto (Италия) с минимальной дозой облучения. При необходимости вы можете сразу проконсультироваться в врачом маммологом-онкологом или эндокринологом. Наши врачи также могут удалять доброкачественные образования молочных желез, а пластические хирурги выполняют реконструктивные операции, восстанавливая грудь после удаления.

Но вернемся к гинекологии. Скрининг на инфекции, передаваемые половым путем необходим всем молодым женщинам, ведущим активную половую жизнь, особенно при смене полового партнера.

Для пациенток репродуктивного возраста важен скрининг на железодефицитную анемию и латентный дефицит железа, особенно для обильно менструирующих, кормящих, или тех, кто сидит на диетах.

— В каких еще случаях нужно обращаться к гинекологу?

— Все случаи, когда женщина чувствует дискомфорт, она должна обсудить с лечащим врачом: менструация стала нерегулярной или боле обильной, любое нарушение цикла, болезненность при менструации, беспокоят выделения, жжение и многое другое.

Некоторые пациентки не ходят к гинекологу, считая, что достаточно время от времени делать УЗИ малого таза. Но зачастую его недостаточно. Какие-то проблемы можно выявить только при очном посещении.

Приведу пример из практики. При осмотре пациентки я отметила изменение кожных покровов в области большой половой губы, женщина была направлена на биопсию, которая показала плоскоклеточный рак. Хорошо, что мы заметили его вовремя! – завершает разговор Екатерина Михайловна.

- Расскажите немного о сохранении женского здоровья именно в клинике «Астро».

- Главное в нашем подходе – комплексность. Мы ведем пациенток с самого юного возраста и до зрелых лет. При необходимости привлекаем к лечению смежных специалистов: маммологов, эндокринологов, гинекологов-хирургов, терапевтов, УЗИ-диагностов, психотерапевтов и психитаров.

Многие мамы выбирают наш центр для комплексного ведения беременности.

В клинике есть своя лаборатория, операционная и стационар.

В приоритете – эндоскопические операции, после которых пациент восстанавливается гораздо быстрее. Часть гинекологических операций сейчас можно выполнить по полису ОМС.

Для послеоперационного периода подготовлены палаты: индивидуальная и двухместная, где есть кондиционеры, удобные кровати – чисто, комфортно и уютно как дома.

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