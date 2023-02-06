В Калужской области отправили на карантин 17 классов в восьми школах
В Калужской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. В понедельник данные за период с 30 января по 5 февраля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Из-за большого количества заболевших детей закрыли на карантин 17 классов в восьми школах.
Из них в Калуге – 14 классов в пяти школах. Также не учатся один класс в Мещовском районе и два класса в Боровском районе.
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