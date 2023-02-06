Под Калугой взорвался беспилотник

Рано утром понедельника, 6 февраля, калужане, живущие в южных районах города, услышали мощный хлопок.

- В 5 часов 5 минут во Мстихино очень сильный звук взрыва, - сообщает наша читательница Ирина. - От этого мощного звука сотряслись стекла в доме.

Его причины прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник, - сообщил губернатор в своем телеграм-канале. - Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет.

В данный момент на месте падения обломков работают силовики.

Телеграм-канал Mash опубликовал фото, на котором якобы запечатлен дым после взрыва беспилотника в небе над Калугой.

UPD. «Дрожал дом и окна»: калужане рассказали о взрыве беспилотника.

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