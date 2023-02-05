На четырех улицах Калуги отключат электричество 6 февраля
В понедельник, 6 февраля, в Калуге дома на четырех улицах временно останутся без электричества. Свет отключат из-за проведения ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:30 до 16:30:
- ул. Пролетарская, 39, 40, 41;
- ул. Плеханова, 3;
- ул. Рылеева, 4;
- ул. Труда, 14/2, 18/1.
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