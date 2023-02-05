В Калужской области можно обучиться обращению с отходами

В воскресенье, 5 февраля, правительство Калужской области рассказало об интерактивных уроках на экологическую тему.

Занятия по теме обращения с отходами «Зелёный курс» рассчитаны как на студентов, так и на рабочих.

Каждое занятие оформлено в виде небольшого видеоролика.

Калужане узнают, как разделять разные виды отходов, что такое экотехнопарки, как законодательно регулируется сфера обращения с ТКО и многое другое.

Пройти можно как весь курс, так и выбрать любую интересующую тему.

Ролики разместили по ссылке.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.