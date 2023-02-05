За неделю в Калуге на свет появились 92 малыша

В субботу, 4 февраля, ЗАГС Калуги рассказал о статистике недели.

С 30 января по 4 февраля в Калуге родились 92 малыша: 51 девочка и 41 мальчик.

На свет появились Ася, Станислав, Эмилия, Калисия, Георгий и Любава.

Среди новорожденных одна двойня.

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