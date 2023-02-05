В Калужской области ищут пропавшего 42-летнего мужчину

В городе Наро-Фоминске Московской области пропал 42-летний Денис Плеханов. Об этом утром в воскресенье, 5 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели больше двух недель назад - 20 января. Он может находиться в Калужской области.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

- рост 174 см;

- плотного телосложения;

- светло-русые волосы;

- зеленые глаза.



Одежда:

- темно-синяя кофта с капюшоном;

- темно-синие утепленные штаны;

- серые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452, 89206326279.

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