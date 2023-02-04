Жителю Калуги грозит до двух лет тюрьмы за кражу подгузников в магазине

В Калуге местный житель подозревается в краже детских товаров из магазина. О возбуждении уголовного дела в субботу, 4 февраля, сообщили в УМВД России по Калужской области.

Как рассказали в ведомстве, о пропаже товаров в полицию заявили представители торговой сети. Размер ущерба потерпевшие оценили в сумме более 16 тысяч рублей.

Первым делом опера просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как один из посетителей взял несколько упаковок подгузников и покинул магазин, не оплатив товар. Через некоторое время мужчина вернулся и снова прихватил с собой несколько пачек детских принадлежностей с того же стеллажа, минуя кассу.

По горячим следам полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний калужанин.

По версии следствия, похищенное имущество воришка продал прохожим на улице, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается. Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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