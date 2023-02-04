Газ возвращается в дома жителей Северной части Калуги

Работы по переврезке газопровода в районе поселка Северный в Калуге завершены. Об этом вечером в пятницу, 3 февраля, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Специалисты уже помогают калужанам с подключением газа в каждый конкретный дом, - сказал градоначальник. - Но самая важная и трудоёмкая часть работы выполнена. Благодарю за оперативность и ответственный подход к делу – рабочие трудятся на объекте с 5 утра. Подачу газа в дома продолжаем держать на контроле.

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