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В январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70%

Опубликовано: 03.02.2023 15:18 0 274
В январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70%

В первый месяц 2023 года ВТБ выдал в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» свыше 2,2 тысячи кредитов на сумму 14,5 млрд рублей, что в 1,7 раза по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года.

«В текущих экономических условиях льготные программы остаются драйвером рынка, позволяя клиентам приобрести новый объект со сниженным ежемесячным платежом по кредиту. Несмотря на изменение ценовых параметров в 2023 году, наибольшим спросом среди заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки. По ней в январе мы провели примерно каждую вторую льготную сделку. Если говорить о выдачах ипотеки в целом, то, по нашим прогнозам, в рамках жилищного кредитования российские банки в январе выдали не менее 300 млрд рублей. Это ниже значений начала прошлого года, когда россияне оформляли кредиты в ожидании нового роста ставок», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

В топ-3 регионов по объему выдач «Ипотеки с господдержкой-2020» в январе вошли Москва и область (5,7 млрд рублей), Краснодарский край (2,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2 млрд рублей).  Средний размер кредита по итогам первого месяца 2023 года составил 6,5 млн рублей.

 

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Опубликовано: 03.02.2023 15:18 0 274
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