Как получить бесплатное дополнительное образование в Калужском филиале РАНХиГС?

В 2023 году филиал продолжает обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

10 февраля с 13:00 до 14:00 пройдет прямой эфир в нашей группе «Вконтакте». На вопросы по организации образовательного процесса, содержанию программ, срокам и условиям регистрации ответят директор Калужского филиала Президентской академии Самылов Павел Васильевич и специалист Центра дополнительного образования Калужского филиала Президентской академии Кудаева Елена Алексеевна.

Калужский филиал реализует обучение по следующим программам:

«Специалист по охране труда».

«Управление персоналом и кадровое делопроизводство».

«Документационное обеспечение управления и архивоведение».

«Excel от 0 до PRO».

«Бухгалтерский учет, налогообложение и управление бизнесом».

«Интернет-технологии и социальные сети как маркетинговый инструмент (Цифровой маркетинг и медиа)».

«Специалист по организации мероприятий (Event-менеджер)» и другие.

Ждем ваших вопросов 10 февраля с 13:00 до 14:00 в чате прямого эфира «Вконтакте», а также по телефону: (4842) 79-04-54.

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