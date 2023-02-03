Как получить бесплатное дополнительное образование в Калужском филиале РАНХиГС?
В 2023 году филиал продолжает обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
10 февраля с 13:00 до 14:00 пройдет прямой эфир в нашей группе «Вконтакте». На вопросы по организации образовательного процесса, содержанию программ, срокам и условиям регистрации ответят директор Калужского филиала Президентской академии Самылов Павел Васильевич и специалист Центра дополнительного образования Калужского филиала Президентской академии Кудаева Елена Алексеевна.
Калужский филиал реализует обучение по следующим программам:
- «Специалист по охране труда».
- «Управление персоналом и кадровое делопроизводство».
- «Документационное обеспечение управления и архивоведение».
- «Excel от 0 до PRO».
- «Бухгалтерский учет, налогообложение и управление бизнесом».
- «Интернет-технологии и социальные сети как маркетинговый инструмент (Цифровой маркетинг и медиа)».
- «Специалист по организации мероприятий (Event-менеджер)» и другие.
Ждем ваших вопросов 10 февраля с 13:00 до 14:00 в чате прямого эфира «Вконтакте», а также по телефону: (4842) 79-04-54.
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