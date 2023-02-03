Губернатор Калужской области вручил 14 государственных наград

В пятницу, 3 февраля, в Калуге прошла церемония торжественного вручения 14 государственных наград Российской Федерации и Калужской области. Их вручал губернатор Владислав Шапша.

- Самое главное, чем бы вы ни занимались - научной работой, спасением жизни, развитием культуры, сельского хозяйства - вы все делаете одно общее дело. Вы крепите и множите мощь и славу России, - заявил глава региона.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен вклад в развитие науки и многолетняя добросовестная работа директора Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (Калужская область) Юрия Виноградова. Этой же награды за заслуги в области здравоохранения удостоен заместитель директора Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф.Цыба – филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Константин Сатаров.

Медалью Луки Крымского награждены сотрудники городской клинической больницы №2 «Сосновая роща»: главная медицинская сестра Людмила Восканян и заместитель главного врача Галина Степанчук.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено старшей медицинской сестре Калужской областной клинической больницы Валентине Суховой.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получил аккомпаниатор передвижного центра культуры муниципального казенного учреждения «Центр культурного развития» Александр Грачев.

«Заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации» стала ведущий эксперт отдела аграрной политики и социального обустройства села администрации Козельского района Людмила Щукина.

За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции почетной грамоты Президента Российской Федерации удостоен заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Рябов.

Учитель русского языка и литературы лицея № 9 имени К.Э. Циолковского города Калуги Ирина Кулачкова получила почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени награждены уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников и доцент Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана Игорь Устинов.

Медали «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени удостоен временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андрей Ламакин.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области» за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд, способствующие развитию региона, присвоено мастеру холодильника АО «Думиничский мясокомбинат» Марине Егоровой, а также доярке сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь» Хвастовичского района Светлане Толкачевой.

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