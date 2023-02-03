В Калужской области незаконно выехали за границу 17 человек, имевших доступ к гостайне

За 2022 год в Калужской области 17 человек, имевших доступ к гостайне, незаконно выехали за пределы страны. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По результатам расследований пять человек оштрафовали по административной статье, 10 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения допуска к гостайне.

В ФСБ также напомнили, что нарушение требований о гостайне грозит и уголовной ответственностью.

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