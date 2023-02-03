В Калужской области пропал 75-летний мужчина на костылях
В четверг, 2 февраля, в поселке Воротынск Бабынинского района пропал 75-летний Александр Лучинин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Мужчина передвигается на костылях.
Волонтеры просят помощи жителей Бабынинского района и всей области.
Приметы пропавшего:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые.
- Был одет: тёмно-синяя куртка с капюшоном, тёмно-синие спортивные брюки, чёрные сапоги, темно-коричневая шапка-ушанка.
- Особые приметы: передвигается на костылях.
Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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