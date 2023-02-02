В Калужской области режим повышенной готовности продлили до 30 апреля

В четверг, 2 февраля, было опубликовано постановление правительства Калужской области №64, которое подписал губернатор Владислав Шапша.

Этот документ продляет действие режима повышенной готовности в регионе до 30 апреля.

Напомним, подобная мера была введена в марте прошлого года после прибытия в Калугу беженцев. Позже действие документа несколько раз продлялось.

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