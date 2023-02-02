В Калужской области найдена живой пропавшая 65-летняя женщина
В Козельском районе удалось найти живой 65-летнюю женщину, о пропаже которой ночью сообщал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».
О ней не было информации с 20 января.
Где именно находилась пенсионерка, волонтеры не уточняют.
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