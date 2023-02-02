Каждый третий житель Калужской области испытывает хроническую усталость

В четверг, 2 февраля, ресурс HeadHunter опубликовал результаты опроса среди жителей Калужской области о их физическом и эмоциональном состоянии. Исследование проводилось с 14 по 20 января.

Опрос показал, что почти половина жителей региона испытывает проблемы со сном. У 47% плохое самочувствие и общая подавленность, у 46% - повышенная тревожность.

Каждый третий калужанин чувствует хроническую усталость почти каждый день, 11% - в конце недели, 10% - в конце года, 9% - раз в полгода, 7% - каждый месяц.

Чаще на хроническую усталость жалуются женщины – 34%. У мужчин об этом рассказали 28%. Сфера, где сотрудники больше всего устают, - маркетинг и PR.

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