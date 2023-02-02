Колбаса и овощи больше всего подорожали в Калужской области за неделю

В Калужской области за неделю, с 23 по 30 января, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Больше всего подорожала колбаса полукопченая и варено-копченая – сразу на 16%. Вареная колбаса прибавила в цене 7%.

Также продолжился рост цен на овощи. Лук подорожал на 9%, огурцы – на 6,3%, морковь – на 5,5%.

В то же время есть продукты, которые подешевели. Цены на сметану снизились на 3,5%. Сыры подешевели на 3%, печенье – на 2,9%.

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