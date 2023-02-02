Главный внештатный онколог д.м.н., заместитель главного врача ГБУЗ КО «КОКОД» Игорь Кудрявцев: «Ранняя диагностика онкологии – залог успешного лечения»

Заместитель главного врача Областного онкологического диспансера рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний.

4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями. Уже почти 30 лет врачи стараются привлечь внимание к этой серьезной проблеме, рассказывая людям о том, как предупредить развитие онкологических заболеваний.

Калужский областной клинический онкологический диспансер — это основное учреждение региона, которое ведет непрерывную борьбу за здоровье и жизни калужан, сражаясь с таким непримиримым противником, как рак.

В преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями мы встретились с главным внештатным онкологом минздрава Калужской области, заместителем главного врача ГБУЗ КО «КОКОД» Игорем Кудрявцевым.

— Игорь Юрьевич, почему так важна ранняя диагностика онкологии?

— Ранняя диагностика — это буквально залог успешного лечения.

Для обнаружения различных видов онкологии существуют скрининговые программы, в частности по ранней диагностике рака молочной железы, колоректального рака, рака шейки матки.

О важности выявления заболеваний на ранней стадии говорит и статистика.

Маммография, скрининг на рак молочной железы снижают смертность у женщин старше 50 лет более чем на 30%.

При скрининге на рак шейки матки мы снижаем смертность от этого вида онкологии более чем на 50%.

При ранней диагностике колоректального рака снижение смертности от этого вида онкологии достигает 20%. Вот почему врачи не устают повторять: проведение скрининговых мероприятий уже сегодня сохранит ваше здоровье завтра.

— Какие еще обследования помогут предупредить развитие онкологических заболеваний?

— Ранняя диагностика возможна и благодаря программе диспансеризации взрослого населения. Выявление онкологических заболеваний является одной из ее прямых задач.

Общая диспансеризация, мед­осмотры, несомненно, помогают обнаружить как фоновые и предраковые заболевания, так и сам рак. Однако наиболее точную картину можно получить при углубленном обследовании.

Для выявления онкологии легких, конечно, лучше проводить низкодозную компьютерную томографию, это наиболее информативный метод диагностики для раннего выявления рака легких.

Но гораздо эффективнее выявляют новообразования скрининговые программы.

— Игорь Юрьевич, какая статистика в регионе по выявлению онкологических заболеваний? Какие изменения отмечаются за последние годы?

— На сегодняшний день по-прежнему существуют некоторые сложности, но в целом идет положительная динамика. Процент ранней диагностики злокачественных образований на I и II стадии гораздо выше, чем, скажем, 7–10 лет назад. Но этого все еще недостаточно, чтобы говорить о том, что ранняя диагностика у нас на высоком уровне.

Когда было целевое финансирование региональной программы ранней диагностики колоректального рака, нам удалось повысить процент выявления такой онкологии более чем на 70%. Для нас это был исторический показатель.

— Приведите наиболее яркие примеры, когда скрининг помог предотвратить развитие онкологии.

— Таких примеров множество. Например, скрининг на колоректальный рак. Если анализ показал скрытую кровь в кале, далее делаем пациенту колоноскопию под общим обезболиванием, она, в свою очередь, выявляет диспластический полип толстого кишечника. Тогда наши эндоскописты сразу же, во время обследования, удаляют этот полип, являющийся показателем предракового состояния. Если упустить, вполне возможно развитие рака толстого кишечника на определенном отрезке времени.

В преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями особенно хочу обратиться к жителям Калужской области. Уважаемые калужане, прошу вас бережно относиться к такой ценности, как здоровье. Питайтесь правильно, соблюдайте биоритмы дня и ежегодно проходите медицинские осмотры.

Дополнительные обследования не менее важны. Рекомендую делать гастроскопию раз в год всем калужанам старше 50 лет для ранней диагностики рака желудка, колоноскопию — 1 раз в 5 лет, а женщинам необходимо делать маммографию 1 раз в 2 года после 40 лет. Позаботьтесь о своем здоровье!

Все эти обследования заложены в диспансеризации взрослого населения и в наших скрининговых программах. Это позволяет с определенной долей уверенности диагностировать и профилактировать злокачественные новообразования.

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