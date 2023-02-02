В Калужской области впервые показали фото дома Щепочкина в ходе реставрации

В прошлом году в поселке Полотняный Завод Дзержинского района началась реставрация внутренней части дома Щепочкина. Некоторые работы уже выполнены. Первые фото опубликовал 1 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Пока объект закрыт для посещения, но я с вами поделюсь фотографиями процесса реставрации внутренних помещений, - пояснил Чудаков.

Полностью внутренние помещения дома Щепочкина собираются отреставрировать к 2024 году, когда будет отмечаться 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. Здание XIX века является объектом культурного наследия федерального значения.

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