В Калужской области две недели ищут пропавшую 65-летнюю женщину
В городе Сосенский Козельского района пропала 65-летняя Римма Потапова. Об этом в ночь на четверг, 2 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз женщину видели две недели назад – 20 января.
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые, короткая стрижка.
- Была одета: серое пальто, черные брюки, белые сапоги, белая меховая шапка.
Если у вас есть какая-либо информация о женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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