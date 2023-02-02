В Калужской области две недели ищут пропавшую 65-летнюю женщину

В городе Сосенский Козельского района пропала 65-летняя Римма Потапова. Об этом в ночь на четверг, 2 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз женщину видели две недели назад – 20 января.

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Была одета: серое пальто, черные брюки, белые сапоги, белая меховая шапка.

Если у вас есть какая-либо информация о женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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