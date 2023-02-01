В Калужской области на районный центр остался один педиатр

Житель Юхнова на днях пожаловался губернатору на проблемы в местной больнице. По словам мужчины, на 1200 детей в районном центре остался один педиатр.

- Матери с детьми вынуждены ехать в соседние районы либо в областной центр! – переживает мужчина.

Наличие проблемы признали в министерстве здравоохранения Калужской области. Однако сроков ее решения пока никто не называет.

В министерстве заявили, что был кандидат на должность педиатра в Юхнове, однако в итоге ехать в эту больницу отказался.

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